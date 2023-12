Zdravstvo bo v torek stavkalo, pod vprašajem več storitev

Ker si želijo več zaposlovanja, davčnih razbremenitev, ustreznih finančnih sredstev za obnovo delovnih pogodb, pravne zaščite in preklica znižanja pokojnin, so glavni sindikati bolnišničnih zdravnikov (Anaaoo Assomed, Cimo-Fesmed) ter zdravstvenih delavcev napovedali stavko, ki se bo začela jutri, 5. decembra, opolnoči in bo trajala 24 ur. Stavkali bodo tako v splošnih kot pediatričnih bolnišnicah, v javnih zdravstvenih podjetjih (protestu se bo lahko pridružilo tudi tehnično in administrativno osebje), pa tudi osebje, zaposleno pri zasebnih izvajalci zdravstvenih dejavnosti s koncesijo.

Kot predvidevajo zakonski predpisi, bodo zagotovljene storitve na urgencah in nujni pregledi oz. posegi, preostale dejavnosti pa bodo odvisne od udeležbe stavkajočih. Pri sindikatu Anaao Assomed ocenjujejo, da bo zaradi stavke, ki se bo odvijala v celi Italiji, pod vprašajem 1,5 milijona zdravstvenih pregledov, izvidov in storitev.