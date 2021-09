Želel bi živeti v bolj razumni družbi

Tržačan Adriano Kovačič (1967) je predsednik upravnega odbora Zadružne kraške banke Trst Gorica. Diplomiran ekonomist, ki se poklicno ukvarja z davčnim in upravnim svetovanjem podjetjem in neprofitnemu sektorju, je od vedno aktiven tudi v raznih slovenskih organizacijah in društvih. Verjame v prostovoljno delo v korist skupnosti, v prostem času pa rad poprime tudi za košarkarsko žogo.

Katera je vaša največja odlika?

Potrpežljivost in vztrajnost.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Odločnost pri izbirah, prevzemanje odgovornosti.

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Operativnost in večopravilnost.

Katera je vaša največja šibkost?

Preveč sedim in se premalo športno udejstvujem.

Kaj najraje počenjate?

Svoj prosti čas namenjam družini in otrokom.

Česa vas je najbolj strah?

Na dan znova prihajajo sovraštvo ter znaki nestrpnosti in nasilja v naši družbi. Mlade je treba vzgajati z znanjem in kulturo sožitja ter duhom solidarnosti.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Ob sebi imeti osebe, ki jih ljubiš, delati to, kar ti je všeč, biti zdrav.

Kako pa največjo nesrečo?

Bolezen in vojna.

Ko bi lahko bil kdo drug, bi bil ...

Ne bi vedel. Všeč mi je to, kar sem.

Kje bi najraje živeli, če ne bi živeli v Bazovici?

Nekje na obali, vsekakor bi živel v obmorskem kraju, ker mi morje daje neko širino.

Katera je vaša najljubša barva?

Rdeča, barva toplote, ljubezni, strasti, ampak tudi energije, odločnosti.

Katera je vaša najljubša roža?

Vrtnica.

Kaj pa žival?

Naš družinski psiček po imenu Pikica.

Kdo je vaš najljubši pisatelj oz. pisateljica?

Boris Pahor. Ponosni moramo biti, da imamo v naši skupnosti tako osebnost.

Kdo je vaš najljubši pesnik oz. pesnica?

France Prešeren. Kot človek, ki živi ob meji, mi je najbolj všeč sedma kitica Zdravljice.

Kaj pa najljubši fikcijski junak oz. junakinja?

Sandokan, ker je branil svojo zemljo pred tujimi osvajalci.

Katera je vaša najljubša knjiga?

Med najljubšimi knjigami, ki sem jih prebral v zadnjem času, je knjiga Baracka Obame. Skupaj z otroki pa smo brali zgodbe o uporniških puncah in uporniških fantih. Tudi te so mi bile všeč.

Vaš najljubši glasbenik, glasbenica oz. bend?

Queen.

Vaša najljubša likovna umetnina?

Lani me je očaral Davidov kip v Firencah. Drugače bi izbral impresioniste.

Katerega živečega moškega najbolj občudujete in zakaj?

Papeža Frančiška zaradi naprednih idej in sposobnosti spreminjanja sistema.

Katero žensko iz preteklosti najbolj občudujete in zakaj?

Občudujem veliko žensk iz preteklosti, ki so bistveno pripomogle k temu, da danes bolje živimo. Kot Tržačan pa bom omenil vladarico Marijo Terezijo, ker je veliko pripomogla h gospodarskemu razvoju Trsta in njegove medkulturne dimenzije. Pripomogla je k modernizaciji našega mesta, ki se je med njenim vladanjem tudi demografsko povečalo.

Katero zgodovinsko osebnost najbolj prezirate?

Brez nobenega dvoma: Adolfa Hitlerja.

Če bi lahko sedli v časovni stroj, v katero zgodovinsko obdobje bi se najprej odpeljali? Zakaj?

Moj sin je letos pri zgodovini študiral grško civilizacijo, hčerka pa egipčansko. Skupaj bi se odpeljali v tisto zgodovinsko obdobje, tako bi videli, kako so živeli in gradili znamenitosti, ki nas še danes fascinirajo.

Kam bi, če bi mogli, odpotovali jutri zjutraj?

Ko bo konec sedanje pandemije, bomo z družino organizirali potovanje na Daljni vzhod.

Kaj najbolj sovražite in zakaj?

Še vedno je preveč oseb, ki raje ostajajo vklenjene v preteklost in ne želijo sprejeti sveta okoli nas, ki se spreminja. Preveč gledajo nazaj in premalo naprej. Želel bi živeti v bolj razumni družbi, ki je bolj dinamična in usmerjena v bodočnost.