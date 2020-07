Zelena luč za trojezično šolstvo v Kanalski dolini

V šolskem letu 2021/22 naj bi v Kanalski dolini zaživel eksperimentalni večjezični pouk. Ministrstvo za šolstvo je namreč pred dnevi prižgalo zeleno luč predlogu o trojezičnem šolanju v Kanalski dolini za vso šolsko populacijo od 3. do 19. leta staorsti. O eksperimentalnem večjezičnem pouku je včeraj spregovoril vodja Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem Uradu Igor Giacomini na srečanju v Naborjetu, kjer se danes mudi članica slovenske vlade, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.

Pred dnevi je namreč Giacomini prejel zagotovila, da so v Rimu sprejeli predlog o tem. Za projektom eksperimentalnega večjezičnega pouka, kjer naj bi imele slovenščina, italijanščina in nemščina paritetno vlogo, stojijo vsi akterji v Kanalski dolini, podpirajo ga župani, teritorji nasploh, zdaj pa tudi vsa društva in seveda Slovenija.