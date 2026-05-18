Zelena zastava tudi beneškemu kolektivu Robida in srenji iz Lužnic

Okoljevarstvena organizacija Legambiente je v okviru svoje letošnje Alpske karavane, s katero v italijanskih deželah alpskega loka podeljuje priznanja oz. zelene zastave za ustvarjanje dodane gospodarske, okoljske in družbene vrednosti oz. s črnimi zastavami opozarja na neprimerno ravnanje z naravnimi danostmi, Furlaniji - Julijski krajini podelila sedem zastav, pet zelenih in dve črni. Med prejemniki zelenih zastav sta tudi beneški kolektiv Robida in srenja iz Lužnic v Kanalski dolini. Vsega skupaj pa je Legambiente v italijanskih deželah alpskega loka podelila 19 zelenih in sedem črnih zastav.

Zelena zastava kolektiva Robida je povezana z dejavnostjo te realnosti v vasi Topolove. Kolektiv je namreč vas spremenil v stalen laboratorij regeneracije gorskega območja, kjer se mednarodna kulturna raziskovalna dejavnost združuje z vsakodnevnim negovanjem krajevnega ozemlja in spomina, piše v sporočilu Legambiente. S tem Robida dokazuje, da geografska obrobnost lahko postane središčnost iz ustvarjalnega in državljanskega zornega kota, so še poudarili pri okoljevarstveni organizaciji.