Zelena zastava tudi beneškemu kolektivu Robida in srenji iz Lužnic

Okoljevarstvena organizacija Legambiente je v okviru svoje letošnje Alpske karavane, s katero v italijanskih deželah alpskega loka podeljuje priznanja oz. zelene zastave za ustvarjanje dodane gospodarske, okoljske in družbene vrednosti oz. s črnimi zastavami opozarja na neprimerno ravnanje z naravnimi danostmi, Furlaniji - Julijski krajini podelila sedem zastav, pet zelenih in dve črni. Med prejemniki zelenih zastav sta tudi beneški kolektiv Robida in srenja iz Lužnic v Kanalski dolini. Vsega skupaj pa je Legambiente v italijanskih deželah alpskega loka podelila 19 zelenih in sedem črnih zastav.
Zelena zastava kolektiva Robida je povezana z dejavnostjo te realnosti v vasi Topolove. Kolektiv je namreč vas spremenil v stalen laboratorij regeneracije gorskega območja, kjer se mednarodna kulturna raziskovalna dejavnost združuje z vsakodnevnim negovanjem krajevnega ozemlja in spomina, piše v sporočilu Legambiente. S tem Robida dokazuje, da geografska obrobnost lahko postane središčnost iz ustvarjalnega in državljanskega zornega kota, so še poudarili pri okoljevarstveni organizaciji.
Pozitivno realnost za Legambiente predstavlja tudi dejavnost lužniške srenje, to pa zaradi stalne promocije žveplene vode iz tamkajšnjega vrelca in upravljanja kioska, kjer srenja zagotavlja javno, brezplačno in vsem dostopno koriščenje vode. Obenem je priznanje vezano tudi na uspešno zaščito krajevnega potoka pred gradnjo hidroelektrarne, so še poudarili pri Legambiente.
