Zelo močna burja povzroča težave

Zelo močna burja, ki je včeraj po podatkih meteorološke opazovalnice deželne agencije za okolje Arpa v Trstu dosegla najvišjo hitrost 107 km/h in danes 126 km/h, povzroča precejšnje težave. Samo iz Trsta in okolice so včeraj do opolnoči operaterji deželne interventne telefonske številke 112 oz. gasilci prejeli skoraj 70 klicev na pomoč, 21 so jih prejeli z Videmskega, 14 s Pordenonskega in 5 z Goriškega, povečini povezanih z burjo. Število klicev se je danes zjutraj še občutno povečalo. V glavnem je šlo za odstranjevanje vej ali podrtih dreves, padajočega ometa in zavarovanja objektov. Gasilci so danes zjutraj še na delu.