Slovenija po petih nizih klonila pred »azzurri«

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti, zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v Modeni izgubila proti Italiji z 2:3 (-19, -22, 27, 19, -9). Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Tekmec v osmini finala bo Srbija. Italijani pa so osvojili prvo mesto in se bodo pomerili z Dansko.

Slovenci so se zahtevnemu tekmecu dobro zoperstavili, a so Italijani razliko s svojo kvaliteto naredili predvsem v končnicah odločilnih uvodnih nizov. Z italijanskim vodstvom 2:0 je bil razplet skupine odločen, tako da je dvoboj v nadaljevanju nekoliko izgubil tekmovalni naboj. Ekipi sta igrali z rezervisti, Slovenci so dvoboj krepko podaljšali, na koncu pa so ga vseeno dobili »azzurri«.