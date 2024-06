Gasilci iz Pordenona so danes posredovali v kraju Pozzo di Pasiano, kjer si je po padcu na domu 97-letna ženska zlomila stegnenico. Ker je niso mogli odpeljati po notranjih stopnicah stanovanja, so jo gasilci v sodelovanju z zdravstvenim osebjem naložili na nosila in jo z avtomobilsko lestvijo spustili do pritličnih prostorov in jo naložili v reševalno vozilo ter odpeljali v bolnišnico.