Zgorela hiša v Karniji

V kraju Treppo Carnico je sinoči okrog 21.30 silovit požar zajel dvonadstropno hišo, zgrajeno pretežno iz lesa in dva bližnja objekta. V njem na srečo ni bil nihče poškodovan. Starejši par stanovalcev so gasilci evakuirali in so ju reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores prepeljali v bolnišnico zaradi vdihavanja dima. Požar so gasili skoraj vso noč, trenutno še pregledujejo območje in preverjajo, da ne bi bilo skritih žarišč tudi v okolici hiše. Na delu so bili gasilci iz Tolmeča, Gumina, Cerciventa in Paulara, pomagali pa so jim tudi prostovoljci civilne zaščite. Požar je uničil hišo in oba objekta, nastala je velika gmotna škoda.