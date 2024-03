Zimske pnevmatike v Sloveniji niso več obvezne, v Italiji šele od 15. aprila

Z današnjim dnem v Sloveniji zakonodaja dopušča menjavo pnevmatik iz zimskih na letne. Pri tem se ni treba prenagliti, saj je v gorskih in hribovitih predelih tudi v spomladanskih mesecih pričakovati vsaj začasne zimske razmere, so sporočili iz Avto-moto zveze Slovenije (AMZS). V Italiji je zimska oprema obvezna do 15. aprila.

Zimske pnevmatike je ob pravem času skladno z zakonodajo smiselno zamenjati za letne, saj so te narejene iz čvrstejše gumene zmesi in imajo bolj toge gumene bloke, zato pri višjih temperaturah ponujajo boljši oprijem kot zimske in se tudi manj obrabljajo. Zimske se splača zamenjati tudi zaradi manjšega kotalnega upora in posledično manjše porabe goriva.

Osnovno pravilo sicer voznikom narekuje štiri enake pnevmatike z ne manj kot štirimi milimetri profila, ki niso starejše od štirih let. Pnevmatike so namreč narejene iz naravnega materiala, zato se z leti starajo in tako postajajo vedno trše. Po navedbah prometnih strokovnjakov je zakonsko najnižji še dopustni profil za letne pnevmatike 1,6 milimetra, vendar je to premalo.