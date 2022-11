Življenje motorista visi na nitki

V kraju Percoto di Pavia na Videmskem je danes zjutraj ob 8.30 motorist, star nekaj manj kot 50 let, trčil v avtomobil, pri čemer ga je vrglo sedem metrov stran in je obležal na cestišču. Utrpel je hude poškodbe glave. Avtomobil je trčil v obcestni zidek.

Motorista, ki je izgubil zavest, so z reševalnim vozilom službe za nujno medicinsko pomoč Sores prepeljali v videmsko bolnišnico. Voznik in potniki avtomobila so bili na srečo nepoškodovani. Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice.