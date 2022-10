Življenje sedme huje poškodovane osebe visi na nitki

Življenje sedme huje poškodovane osebe, ki je bila vpletena v včerajšnjo strahovito nesrečo na avtocesti A4, v kateri je na mestu umrlo šest oseb, visi na nitki. V dopoldanskih urah se je razširila vest, da je 36-letna spremljevalka podlegla poškodbam, ki pa jo je zdravstveno podjetje iz Trevisa zanikalo. Sporočili pa so, da je njeno zdravstveno stanje zelo hudo in da si zdravniki bolnišnice Ca’ Foncello iz Trevisa pridržujejo prognozo.

Kombi, v katerem se je vozilo sedem oseb, je včeraj popoldne malo pred 16. uro pri San Donaju silovito trčil v tovornjak s priklopnikom, ki je vozil počasi pred njim, in nato obtičal pod priklopnikom povsem skrotovičen. Iz razbitin so gasilci potegnili šest oseb brez življenja. Šlo je za mlajše osebe z Downovim sindromom, ki so bile namenjene v Karnijo. Vozilo naj bi bilo v lasti Lions kluba, ki ga je posodil zadrugi Cuore21. Pet žrtev je bilo iz Riccioneja, kjer je županja Daniela Angelini razglasila dan žalovanja in odpovedala praznovanje stoletnice mesta. Med žrtvami je bil tudi nekdanji župan Massimo Pironi, ki je sedel za volanom.