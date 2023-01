Živo srebro tudi na Krasu in na Goriškem občutno pod lediščem

Ob umiritvi burje so se v današnji noči temperature po pričakovanjih, razen ob morju, spustile več stopinj Celzija pod ledišče. Na Kraški planoti je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa pri Briščikih namerila najnižjo temperaturo -4,8 stopinje Celzija in v Zgoniku -4,7 stopinje Celzija. Na Goriškem je v Koprivnem zabeležila najnižjo temperaturo -3,9 stopinje Celzija in v Gradišču -3,4 stopinje Celzija. V Trstu ob morju je bila najnižja nočna temperatura +2,5 stopinje Celzija. Noč je sicer v deželi bila najbolj mrzla na Trbižu, kjer so namerili -10,8 stopinje Celzija.

Danes bo povečini delno jasno, jutri bo več jasnine.

Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 7 stopinj Celzija.

Jutrišnje jutro bo mrzlo. Najnižje temperature bodo podobne današnjim, ponekod lahko nekoliko nižje.

V sredo in četrtek bo postopno nekaj več vlage in oblakov, toda bo prevladovalo suho vreme.