Ziza se bo spet potegoval za poslanca

Italijanski poslanec v slovenskem parlamentu Felice Ziza bo na spomladanskih volitvah spet kandidiral. Če bo spet izvoljen, bo to zanj že tretji mandat v najvišjem zakonodajnem telesu Slovenije.

Ziza, ki je po poklicu zdravnik, pravi, da se je za kandidaturo odločil tudi na prigovarjanje številnih pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, ki očitno pozitivno ocenjujejo njegovo delo v parlamentu. Poslanec je ob drugi izvolitvi dejal, da v tretjič ne bo kandidiral, a sedaj si je očitno premislil. Ziza se je svojčas potegoval tudi za predsednika Italijanske unije, krovne organizacije Italijanov v Sloveniji in Hrvaški, a na volitvah je prevladal dotedanji predsednik Maurizio Tremul.

Italijanska in madžarska manjšina v Sloveniji imata po ustavi pravico do zajamčenega zastopstva v državnem zboru. Ziza je doslej drugi poslanec italijanske narodnosti v samostojni Sloveniji. Pred njim je to funkcijo opravljal pokojni Roberto Battelli, ki je bil v državni zbor izvoljen na prvih volitvah v novi Sloveniji.