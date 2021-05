Žižek s časom postaja konservativec

»S časom postajam konservativec, ker si želim normalnosti in pravil,« pravi slovenski filozof Slavoj Žižek v današnjem intervjuju za italijanski dnevnik Repubblica, v katerem govori o pandemiji, poroki in izdajah oziroma ljubezenskih ter drugih prevarah. Po njegovem pravi izziv predstavlja danes poroka, ne pa pregrešitev, saj »ne potrebujemo revolucij, temveč normalno življenje«. Žižek je naveličan spletnih konferenc in intervjujev »na daljavo« ter telefonskih razgovorov, zato pogreša samoto.

Bivši ameriški predsednik Donald Trump, ki je ne samo v politiko, a tudi v vsakdanje življenje vnesel vulgarnost, se svetovno znanemu filozofu ne zdi konservativec, temveč neke vrste postmodernist, ki je s svojimi lažmi porušil vsa pravila, dejansko je vulgarni revolucionar. Levica bi morala po Žižkovem prepričanju postati glasnica moralne večine. In kdo pooseblja levico po Žižkovi meri? Ameriški demokrat Bernie Sanders z volnenimi rokavicami na inavguraciji novega ameriškega predsednika Joeja Bidna. »To je bil čudovit trenutek resničnega predstavnika levice«, je Žižek še povedal v pogovoru z novinarko Raffaello De Santis. Na koncu ji je priznal, da je bil med intervjujem zelo zmeden in jo pozval, naj mu pomaga, naj bo zlobna ter naj kar manipulira njegove besede. Intervju nosi naslov »Jaz upornik, ki želim normalnost«.