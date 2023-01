Zjutraj marsikje prava vremenska ujma

Danes so se mnogi po pričakovanjih prebudili z občutnim poslabšanjem vremena. Burja se je ponoči še okrepila in je bila zjutraj zelo močna, ob njej pa so se pojavljale zmerne do občasno močne padavine. Temperature so bile ob 9. uri povečini okrog 5 stopinj Celzija, občutek mraza pa mnogo večji. Ob večji jakosti padavin in močnih sunkih burje je mestoma nastala prava vremenska ujma. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje iz FJK Arpa je ob 9. uri namerila najmočnejši sunek burje 126 km/h. Arso je za današnje dopoldanske ure objavil rdeče opozorilo zaradi burje, ki bi lahko presegla hitrost 140 km/h.

Ponekod na Kraški planoti so se ob dežju pojavljale tudi snežinke ali je občasno močneje snežilo, temperature pa so bile previsoke, da bi se lahko nabrala omembe vredna snežna odeja.

Danes se bo nadaljevalo oblačno vreme z občasnimi padavinami. Proti nam je zjutraj prehodno pritekal nekoliko toplejši zrak, v popoldanskih urah se bo spet nekoliko ohladilo. Padavine bodo postopno oslabele in ponehale. Če bodo ponekod v popoldanskih urah padavine morda še vztrajale, je zelo verjetno, da se bo meja sneženja spet spuščala.

Ponoči in jutri bo povečini oblačno, jutri se bodo občasno še pojavljale manjše padavine. Pihala bo zmerna do močna burja, nekoliko topleje bo.

V sredo in četrtek bo stanovitno in povečini suho. Možne bodo delne razjasnitve. Še bo pihala povečini zmerna burja, ki bo v četrtek nekoliko oslabela. Nekoliko hladneje bo.