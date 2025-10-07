ZKB s pobratenjem segla do Apulije

Banki ZKB Trst Gorica in BCC Alberobello, Sammichele in Monopoli sta pobrateni. Njuna predsednika Adriano Kovačič in Cosimo Palasciano ter generalni direktorici Emanuela Bratos in Patrizia Angelini so v Trentu pred dnevi podpisali sporazum o pobratenju, podpisu je prisostvovalo tudi vodstvo Skupine Cassa Centrale. Banki delujeta na različnih geografskih območjih, povezujejo pa ju skupne vrednote ter podobna velikost glede na število zaposlenih, poslovalnic in obseg poslovanja.

Od izmenjave znanja do socialne kohezije

Cilj je medsebojno obogatiti svoje kompetence in okrepiti vlogo zadrug kot gonilne sile trajnostnega razvoja in socialne kohezije,so sporočili iz ZKB. Sporazum predvideva številne aktivnosti: izmenjavo znanja in izkušenj, skupna izobraževanja, kulturna in strokovna srečanja ter sodelovanje pri različnih projektih. Poudarek bo tudi na spodbujanju posebnosti posameznih območij - od gospodarskih do kulturnih in jezikovnih.