Zlasti na Koprskem opozarjajo pred ponarejenimi 50-evrskimi bankovci

Koprski kriminalisti so v zadnjem mesecu zaznali povečano število unovčenih ponarejenih 50-evrskih bankovcev, druge izdaje, t.i. serije Evropa. Največ so jih odkrili na območju PU Koper, v manjšem obsegu pa tudi v drugih delih Slovenije. Ugotovili so, da so jih najpogosteje unovčili pri plačilih ob dostavi blaga, kupljenega na spletu, v različnih gostinskih lokalih, pekarnah, trgovinah in na bencinskih servisih. Da gre za ponaredke, so ugotovili bančni uslužbenci, ko so predstavniki podjetij polagali gotovino.

Kriminalisti opozarjajo občane in zaposlene v podjetjih, ki poslujejo z gotovino, naj bodo posebno previdni. Vsak bankovec, za katerega sumijo, da je ponarejen, naj temeljito preverijo. Marsikje so na delovnih mestih tudi naprave za preverjanje pristnosti bankovcev, med drugim opozarjajo.

Evrobankovci imajo vrsto zaščitnih elementov, zaradi katerih se lahko ponaredke lažje prepozna. Pomembno pa je, sporočajo policisti, da bankovec preverimo na otip (reliefni tisk), na pogled (vodni znak, varnostna nitka in sestavljena številka morajo biti jasno vidni z obeh strani, vsak bankovec pa ima tudi svojo serijsko številko) ter z nagibom (na sprednji strani je na srebrni hologramski foliji vidna spreminjajoča se podoba, na hrbtni strani bankovcev po 5, 10 in 20 evrov pa zlatorumeni trak in na bankovcih po 50, 100, 200 in 500 evrov številka spreminjajoče barve).