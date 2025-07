Zlata doba Genove je imela tudi jugoslovanski priokus

V današnjem nadaljevanju genovskih zgodb, ki jih piše Peter Verč in izhajajo v naši prilogi Poletni miks, lahko med drugim beremo, kako je zlata doba Genove nekako povezana tudi z Jugoslavijo. Teklo je leto 1960, ko sta v Genovo prišla nogometaša Vujadin Boškov in Todor Veselinović. Oba sta bila iz Vojvodine. Prvi je bil večkrat poškodovan in drugi ni upravičil slovesa spretnega napadalca, ki zabija gole. A po 25 letih se je Boškov vrnil, tokrat v vlogi trenerja.

Ko outsider ukani velikane

Vodenje ekipe je prevzel v sezoni 1986/87 in jo popeljal do veličastnih zmag v italijanskem pokalu in evropskem pokalu pokalnih zmagovalcev. Leta 1991 pa je Sampdoria ob zadetkih Gianluce Viallija in Roberta Mancinija osvojila še državni naslov.

Del tiste zgodbe, v kateri outsider ukani velikane, je spisal tudi Slovenec Srečko Katanec. Igral je na sredini igrišča, odlikovala ga je hitrost. Bil je tudi visok, zato je vrata nasprotnih ekip ogrožal z glavo, nekajkrat je tudi zadel.