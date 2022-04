Zmaga Roberta Goloba, Janševa SDS druga, v parlamentu še NSi, SD in Levica

Na strani Državne volilne komisije so objavljeni izidi današnjih volitev v državni zbor. Kot so napovedali rezultati vzporednih volitev, je ob več kot 90 odstotkih preštetih glasov trdno v prednosti ostalo Gibanje Svoboda, ki se je oblikovalo okrog Roberta Goloba in ga je po dosedanjih podatkih podprlo 34,50 odstotkov volivcev.

Sledijo Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše s približno 23,62 %, krščanski demokrati Nove Slovenije (6,87 %), ki jih vodi Matej Tonin, na četrtem mestu pa so Socialni demokrati (SD) Tanje Fajon (6,65 %). V državni zbor se je prebila še Levica, ki je 4,33-odstotno podporo.

Pod štiriodstotnim volilnim pragom je ostala Lista Marjana Šarca (3,72 %), za njim pa je gibanje Povežimo Slovenijo (3,44 %), ki sta torej izpadli iz parlamenta.