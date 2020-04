»Znake izboljšanja bomo zaznali konec leta 2021«

STOCKHOLM – »Švedska ni Italija. Skandinavija ni Sredozemlje. Razlike so velike. To pa še ne pomeni, da je pri nas bolje. V severnih državah imamo določene prednosti, na jugu pa so druge,« se je začel pogovor s še ne 45-letnim finančnim podjetnikom Christianom Doglio, ki dobrih deset let živi in dela v švedski prestolnici Stockholmu.

Na Švedskem še ni tako imenovanega »lockdowna« (totalnega zaprtja). Švedska je po prebivalstvu primerljiva z Lombardijo, saj šteje nekaj manj kot enajst milijonov prebivalcev. Kako gledate na to?

Švedska vlada v celoti upošteva mnenje tako imenovanega znanstveno-zdravstvenega odbora, ki je doslej ocenil, da ekstremni ukrepi še niso potrebni. Jaz poznam zelo dobro situacijo v Italiji, saj spremljam italijanske medije in se skoraj vsak dan pogovarjam z očetom (Ivo Doglia, doma s Proseka). V Italiji je že dramatično in tudi ukrepi so temu primerni. Na Švedskem pa imamo skoraj vse še odprto. Jaz sicer delam od doma, ker imam svoje podjetje in smo se s partnerji tako odločili. Moja žena, ki je zaposlena v banki, pa še hodi v urad. Če se ne počutiš dobro, sicer moraš ostati doma, ampak drugače socialno življenje ni zamrlo.

Kaj pa šole?

Prekinili so le predavanja na univerzah in višjih srednjih šolah. Osnovne šole in vrtci pa so odprti, ker bi drugače starši imeli doma težave, saj je večina v službi in ne ve, kako bi z otroki v jutranjih urah.

Zakaj po vašem take izbire?

Enostavno zato, ker želi švedska vlada s tem minimizirati udarec na domačo ekonomijo.