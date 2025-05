Znana imena predsednic in predsednikov maturitetnih komisij

Šolski uradi posameznih dežel so danes objavili sezname predsednikov maturitetnih komisij v luči bližajočega se državnega izpita na drugostopenjskih oz. višjih srednjih šolah. Zaenkrat gre samo za sezname, saj, kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, bo do uradnih imenovanj prišlo med koncem maja in začetkom junija, sočasno z imenovanjem zunanjih članov izpitnih komisij. Tudi letos bodo komisije, poleg predsednika, imele še šest članov – tri notranje in tri zunanje. Državni izpit se bo začel 18. junija s prvo pisno nalogo iz italijanščine (na slovenskih šolah iz slovenščine).

Tudi Deželni šolski urad za Furlanijo - Julijsko krajino je objavil seznam, na katerem so tudi predsedniki komisij na šolah s slovenskim učnim jezikom. To so Flavija Bezeljak, profesorica na višješolskem tehniškem zavodu Cankar Zois Vega v Gorici, Peter Černic, ravnatelj goriškega liceja Trubar Gregorčič, Vesna Danieli, profesorica na liceju Franceta Prešerna v Trstu, Loredana Guštin, ravnateljica liceja Prešeren, Alessio Lojk, profesor na goriškem zavodu Cankar Zois Vega, Marija Kristina Milič, profesorica na liceju Antona Martina Slomška v Trstu, Mara Petaros, ravnateljica Večstopenjske šole Opčine, Eva Sancin, ravnateljica liceja Slomšek, Primož Strani, ravnatelj višješolskega zavoda Jožefa Stefana v Trstu, in Sara Superina, profesorica na tržaškem liceju Prešeren.