Znani avstralski monolit odslej le za ljudstvo Anangu

Znani avstralski monolit rdeče barve, gora Uluru, je odslej za vedno zaprt za obiskovalce. Oblasti iz Canberre so prisluhnile dolgoletnim prošnjam staroselskega ljudstva Anangu, ki na območju živi več kot 30.000 let in za katerega je Uluru svet kraj. Danes se je nanj povzpelo več sto ljudi in množice z njega še sestopajo. V zadnjih tednih, ko se je razširila vest o zaprtju, se je namreč število obiskovalcev močno povečalo in na gori je zavladala gneča. Ko bodo z gore vsi sestopili, bodo uslužbenci parka odstranili kovinsko verigo, ki je služila kot pomoč pri vzpenjanju.Tistim, ki bi se odslej nanj poskušali povzpeti pa grozijo visoke globe.

Odločitvi za zaprtje gore so med drugim botrovali tudi varnostni in okoljski razlogi. Od 50. let minulega stoletja je ob vzpenjanju na strmi in včasih spolzki Uluru, ki je znan tudi pod imenom Ayers Rock, zaradi posledic nesreč, dehidracije in drugih z vročino povezanih zdravstvenih zapletov umrlo več deset ljudi.