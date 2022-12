Znani mozaičar Marko Rupnik osumljen psihičnega in spolnega nasilja

Slovenski jezuit Marko Rupnik, sicer svetovno znani mozaičar, ne sme spovedovati in voditi duhovnih vaj, so sklenile pristojne vatikanske oblasti, ker je bil osumljen psihičnega in spolnega nasilja. Obtožbe, ki so sicer zastarale, se nanašajo na dejanja, ki naj bi jih storil v devetdesetih letih v Ljubljani, poroča časopis La Repubblica. Njegove žrtve naj bi bile nune skupnosti svetega Ignacija Lojolskega. Med preiskavo, ki se je zaključila oktobra letos, so na račun Rupnika uvedli več omejitev funkcij, ki so trenutno veljavne. Med drugim mora za vsakršen javni nastop tudi vprašati za dovoljenje krajevnega predstojnika.