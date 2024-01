Znani so predmeti za drugo maturitetno nalogo

Znano je, s katerimi predmeti se bodo letos maturanti ukvarjali med drugo nalogo na državnem izpitu za dokončanje drugostopenjske srednje šole, ki se bo v Italiji začel 19. junija s prvo pisno nalogo, druga pa bo na vrsti dan zatem, torej 20. junija. Matura se bo, kot so sporočili z ministrstva za šolstvo, ki ga vodi Giuseppe Valditara, odvijala tako kot v minulem letu.

Na licejih bo na klasični smeri druga pisna naloga iz grščine, na znanstveni smeri bodo pisali matematiko, na jezikovni smeri bo na vrsti 3. tuj jezik in kultura. Na humanističnem liceju bo druga naloga o humanističnih vedah, na družbeno-ekonomski smeri pa o pravu in politični ekonomiji.

Maturanti tehniških zavodov bodo na smeri uprava, finance in marketing pisali nalogo iz gospodarskega poslovanja, na smeri gradnje, okolje in prostor pa bo na vrsti topografija. Na turistični smeri bodo med drugo pisno nalogo preverjali znanje iz turistične tehnike in gospodarskega poslovanja. Na smeri informatika in telekomunikacije bodo pisali nalogo iz sistemov in omrežij.