Znova se bodo pojavljali močnejši krajevni nalivi

Zelo podobni vremenski vzorci se včasih na nekaj dni ponavljajo. Vremenska situacija je danes tako precej podobna, kot smo jo imeli minuli četrtek, je zapisal Arso na družbenih omrežjih. Nad zahodno Evropo in zahodnim Sredozemljem se trenutno zadržuje ciklonsko območje z vremensko fronto, ki se pomika proti vzhodu. Nad našimi kraji se krepi jugozahodni veter, ki prinaša vse več vlažnega zraka. V zahodni polovici Slovenije je tako že precej oblačnosti, medtem ko je na vzhodu države še precej jasno.

Jutri bo vremenska fronta prešla naše kraje, zato bo vreme bolj spremenljivo. Nad Jadranom bo zapihal šibak do zmeren jugo, ob katerem se bo dotok vlažnega zraka še okrepil. Hkrati bo v višinah dotekal vse hladnejši in bolj nestabilen zrak. Znova bodo v torek lahko že v jutranjem času nad zahodno Slovenijo nastale nevihte z močnejšimi nalivi, padavinski pasovi se bodo lahko dalj časa obnavljali, opozarja Arso.

Arso je za jutri (torek) od zgornjih jutranjih ur do večera zaradi močnejših krajevnih neviht z nalivi ali točo objavil oranžno opozorilo.

Podobno bo jutri (torek) vreme v FJK. Povečini bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močne. Možni bodo krajevni nalivi. V primeru stacionarnih neviht bodo lahko padle izdatne količine padavin, opozarja meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa. Vmes bodo možna obdobja s spremenljivim in suhim vremenom. Civilna zaščita iz FJK je za jutri za ves dan objavila rumeno opozorilo.

V sredo se bo vreme izboljšalo in povečini že vsaj delno razjasnilo.

Četrtek in petek bosta minila v znamenju sončnega in prijetno toplega vremena.