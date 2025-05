Zofka prinaša hladno vremensko fronto

Z včerajšnjim popoldnevom je ob vplivu oslabljene vremenske fronte začel pritekati nekoliko hladnejši zrak in se je prehodno povečala nestanovitnost. Razen ob morju so se pojavljale krajevne plohe in nevihte. Zapihala je burja in temperatura se je nekoliko spustila.

Danes prevladuje sončno vreme, v popoldanskih urah bo zlasti v gorah nastajala kopasta oblačnost in bodo možne posamezne krajevne plohe in nevihte. Burja bo postopno oslabela in ponehala.

Jutrišnje jutro bo za ta čas kar hladno. Najnižje nočne temperature se bodo ob odsotnosti omembe vrednih vetrov ponekod občutno spuščale. Na Kraški planoti bodo jutrišnje jutranje temperature pod 10 stopinjami Celzija, na Goriškem okrog 10 stopinj Celzija in ob morju pod 15 stopinjami Celzija. Jutri čez dan bo prevladovalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija.

V četrtek nam bo Zofka, zadnja od ledenih svetnikov, prinesla hladno vremensko fronto. Dobršen del dneva bo sicer prevladovalo sončno in še kar prijetno toplo vreme. V popoldanskih urah bo od severa hladna vremenska fronta dosegla Alpe in se spuščala proti ostalim predelom. Popoldne se bodo v gorah začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nato spuščale proti nižinam in obrobno tudi do morja. Arso je za četrtkovo popoldne že objavil rumeno opozorilo zaradi neviht.

V petek bo sončno in nekoliko topleje.