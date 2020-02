Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Zrezki nekoliko drugače

Kolikokrat se se naše gospodinje naveličano sprašujejo, kaj bomo danes jedli za kosilo. Človek včasih preprosto nima volje, veselja pa tudi časa ne, da bi pripravil kaj posebnega ali bolj originalnega. Tako se večkrat odločimo za testenine s katerokoli omako, saj so vedno dobrodošle in dobro sprejete, ali pa za navadne zrezke, ki pa jih res lahko pripravimo na sto načinov, da ne bodo vedno eno in isto. Evo nekaj sugestij za pripravo manj vsakodnevnih zrezkov. Prvi recept je preizkušen in je vedno naletel na dober sprejem.

Potrebujemo:

5 zrezkov

10 dkg prekajene slanine

3 večje šampinjone

eno čebulo

kozarec paradižnikove pasate

2 žlici dijonske gorčice

provansalske začimbe

žlico masla, žličko jedilnega škroba

pol kozarca smetane

Štiri zrezke solimo in jih natremo s poprom in mešanico provansalskih začimb. Peti zrezek in slanino sesekljamo na majhne kocke in jih začinimo tako, kot smo naredili z zrezki. Pripravljene štiri zrezke z obeh strani na hitro opečemo na žlici masla, nakar jih preložimo na ogret krožnik in držimo na gorkem. V isti posodi , kjer smo opekli zrezke, prepražimo slanino in sesekljan peti zrezek. Ko sta meso in slanina malo zapečeni, dodamo še sesekljano čebulo in na lističe narezane šampinjone. Prepražimo in zalijemo s paradižnikovo pasato in malo vode. V skodelici zmešamo škrob in dijonsko gorčico z malo vode in mešanico prilijemo v omako. Pustimo, da spet zavre in v omako dodamo že opečene zrezke. Po potrebi dosolimo.

Sedaj naj se vse skupaj duši 10-15 minut, nakar vmešamo še smetano. S takimi zrezki se najbolje poda krompirjev pire, lahko pa tudi opečena polenta.

Drugi recept spet zadeva goveje zrezke v omaki, ni pa preverjen, saj sem ga kratko malo posnel s spleta. Za take zrezke potrebujemo: 4 zrezke, gorčico, 4 manjše čebule, 2 stroka česna, 2 bučki, lovorjev list, majaron, timijan, žličko ostre paprike, 2 žlici paradižnikovega koncentrata, 3 kozarce močne juhe (tudi iz kocke), nekaj brinovih jagod, peteršilj, kozarec belega vina, oljčno olje, sol in poper.

Zrezke z obeh strani solimo, namažemo z gorčico in popopramo. Na vročem olju jih hitro prepečemo in jih shranimo na toplem.

V isti ponvi prepražimo sesekljano čebulo, ki smo ji dodali papriko. Dodamo še drobno sesekljan česen in pražimo, da zadiši. Vrnemo zrezke v ponev, prilijemo juho, dodamo majaron in timijan ter na drobne kocke sesekljani bučki. Pokrijemo in na tihem ognju dušimo približno pol ure. Če tekočina povre, dodamo malo vode. V drugi ponvici na malo olja pražimo paradižnikov koncentrat, dokler ne potemni. Po pol ure dušenja spet odstranimo zrezke iz posode, omako pa zmiksamo s paličnim mešalnikom, nakar vanjo vrnemo zrezke. Sedaj lahko dodamo brinove jagode, lovorjev list, pražen koncentrat in vino. Premešamo in dušimo še pol ure. Potresemo s sesekljanim peteršiljem in ponudimo spet s krompirjevim pirejem, praženim krompirjem ali tudi polento.

Dober tek!

Ivan Fischer