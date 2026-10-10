Žrtev je največ med dekleti

V Furlaniji - Julijski krajini je bilo v lanskem letu 235 mladoletnih oseb žrtev kaznivih dejanj, kar predstavlja 0,15 odstotka vseh mladoletnih prebivalcev dežele. Številke so na prvi pogled relativno nizke, zaskrbljujoč pa je porast, ki smo ga zabeležili pri nas, saj je število kaznivih dejanj na račun mladoletnikov v enem letu naraslo skoraj za desetino oz. za 9,3 odstotka, medtem ko je znašal porast na državni ravni en odstotek. Sicer je tak porast lahko tudi neke vrste spodbuden znak, saj bi ga lahko tolmačili z domnevo, da se vse več žrtev kaznivih dejanj odloči za njihovo prijavo, alarmnega zvonca pa vsekakor ne gre zanemariti.

Na omenjene številke je s poročilom z naslovom Položaj deklic in deklet po svetu 2026 opozorila Fundacija Terre des Hommes pred jutrišnjim Mednarodnim dnevom deklic, saj, kot so opozorili, je tako na državni kot na deželni ravni največ žrtev med mladoletnicami. V naši deželi je bilo 56,8 % vseh žrtev kaznivega dejanja med mladoletnimi ženskega spola, njihov delež se pri spolnih kaznivih dejanjih povzpne na 85,1 odstotka. Med žrtvami teh dejanj je bilo skupaj 74 dečkov in deklic, kar predstavlja 31,5 odstotka vseh mladoletnih žrtev kaznivih dejanj. Najpogostejše kaznivo dejanje zoper mladoletnike ostajajo sicer nasilna dejanja v družini, ki bi sicer morala biti za otroka predvsem prostor varnosti in zaščite: v FJK so zabeležili 109 žrtev oziroma 46,4 odstotka vseh.