Gasilci s Pordenonskega so sinoči ob 23.30 posredovali v kraju San Vito al Tagliamento, kjer se je zrušil del strehe opuščene hiše. Preverili so, da ne bi bilo poškodovanih oseb, nato so zavarovali stavbo in odstranili padajoče dele, ki so ogrožali varnost na ulici. Cesto so prehodno zaprli za promet.