Zunanje ministrstvo ob 70. obletnici avstrijske državne pogodbe poziva k rešitvi vprašanj manjšine

Slovensko zunanje ministrstvo je ob današnji 70. obletnici podpisa avstrijske državne pogodbe (ADP) pozvalo Avstrijo k čim prejšnji rešitvi vprašanj, ki jih slovenska manjšina izpostavlja kot najbolj pereča. Na Dunaju pa so za danes napovedane demonstracije za uresničitev določil 7. člena ADP, ki določa obveznosti Avstrije do slovenske manjšine.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je znova poudarilo, da je Slovenija kot pravna naslednica ADP in država zaščitnica svoje narodne manjšine trajno zavezana podpori in prizadevanjem slovenske manjšine za izpolnitev vseh obveznosti Avstrije iz 7. člena pogodbe.

»Republiko Avstrijo ponovno pozivamo k čimprejšnjemu sprejetju ustreznih rešitev za vprašanja, ki jih slovenska manjšina izpostavlja kot najbolj pereča. To zlasti velja za področje dvojezičnega izobraževanja in prisotnosti ter uporabe slovenskega jezika v javnosti, na sodiščih in uradih na celotnem poselitvenem območju,« je poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon.

Na MZEZ so še poudarili, da so več desetletne zamude pri uresničevanju pravic slovenske manjšine v Avstriji pustile globoke posledice na jezikovnem področju. Zato Slovenija podpira poziv krovnih organizacij koroških Slovencev Dunaju, da v jubilejnem letu posebno pozornost nameni ukrepom za ohranitev in revitalizacijo slovenskega jezika, ki je ključnega pomena za oblikovanje in ohranjanje kulturne in narodne identitete Slovencev v Avstriji.

Ministrstvo je tudi izrazilo pričakovanje, da bo Avstrija v tesnem sodelovanju s slovensko manjšino na vseh področjih pospešila in okrepila prizadevanja za polno uresničitev njenih pravic v skladu z določbami ADP in ob upoštevanju standardov iz mednarodnih konvencij o pravicah in položaju narodnih manjšin.

Na Dunaju pa so danes ob 17.30 napovedane demonstracije za uresničitev določil 7. člena ADP, ki jih organizirata Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD) ter Hrvaški akademski klub (HAK) skupaj z drugimi narodnimi skupnostmi.

Odbornica KSŠŠD Ana Grilc je za avstrijsko javno radiotelevizijo ORF pojasnila, da z demonstracijami želijo opozoriti na problematiko manjšin v Avstriji in na 7. člen ADP ter ustvariti oder za manjšine, da jih slišijo javnost, politika in večinsko prebivalstvo.