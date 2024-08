Župan iz Barda 44 let po krivični kazni podaril 35 hladilnikov videmskemu zaporu

Župan iz Barda v Benečiji Mauro Pinosa je podaril 35 hladilnikov videmskemu zaporu, da bi se oddolžil zapornikom za pomoč in solidarnost, ki so mu jo nudili leta 1980, ko so ga priprli po krivem. Tedaj je v videmskem zaporu preživel osem dni, med katerimi je spoznal, kot je sam povedal, kaj pomeni omejitev svobode, kar ga je zelo potrlo, pri čemer mu je bila solidarnost sojetnikov v veliko pomoč. Za oddolžitev se je pridružil pobudi »Un frigo per ogni cella« (Hladilnik za vse celice), ki jo je sprožil varuh za pravice zapornikov iz Vidma skupaj z organizacijama Società della Ragione in Icaro Volontariato Giustizia. Njen namen je olajšati hude življenjske razmere, ki jih prestajajo jetniki v videmskem zaporu zaradi poletne vročine.

Pinosa, ljubitelj strelskega športa, je pred 44 leti po krivem končal v zaporu zaradi posesti orožja. Na videmski kvesturi je izročil vso potrebno dokumentacijo za orožno listino in dva meseca kasneje poklical v pristojni urad, da bi izvedel, kako je s postopkom. Odgovorili so mu, da je vse v redu in da manjka le še podpis odgovornega. Zagotovili so mu, da mu bodo listino izročili v le nekaj urah.

V soboto je ponovno poklical na kvesturo, toda ni nihče odgovoril. Ob dan prej prejetih zagotovilih pa je sklenil, da gre vseeno na strelišče. Tam je pristojnemu policistu oddal kopijo dokumentov, ki jih je izročil funkcionarjem na kvesturi in prejel zeleno zeleno luč za streljanje. Ob koncu strelske tekme pa ga je isti policist ustavil in ga odvedel na kvesturo. Rekel mu je, da bi morala pištola brez orožne listine ostati doma.

Pinoso so priprli in obsodili na 4 mesece pogojne zaporne kazni, pištolo pa so mu zasegli. V zaporu je preživel osem dni. Na drugostopenjskem sodišču v Trstu je bil nato oproščen, povrh vsega se mu je sodišče tudi opravičilo.