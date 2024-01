Župani majhnih občin brez omejitve mandatov

Prihodnjega 8. in 9. junija, ki bosta padla na soboto in nedeljo, bodo v Italiji potekale tako evropske kot upravne volitve, pri čemer se bodo v občinah med 5000 in 15.000 prebivalci župani lahko potegovali tudi za tretji mandat, v občinah pod 5000 prebivalci pa ne bo nobene omejitve števila županskih mandatov. Tako je na današnji seji sklenila italijanska vlada, ki je sprejela zadevno zakonsko uredbo. Po besedah ministra za deželna vprašanja Roberta Calderolija je vlada prišla naproti zahtevam županov in promovirala tako svobodno izražanje ljudske volje. Zadovoljstvo je izrazil tudi predsednik zveze italijanskih občin Anci Antonio Decaro, ki pri tem meni, da bi morali povečanje števila mandatov na tri, ki ga bodo deležni župani občin med 5000 in 15.000 prebivalci, razširiti tudi na občine z več kot 15.000 prebivalci.