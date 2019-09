Mario Magajna (1916-2007)

Fotograf, fotoreporter in publicist MARIO MAGAJNA se je rodil 12. oktobra 1916 v Trstu Francu in Mariji Tence. Prva leta je preživel in se šolal v Križu, nakar se je družina preselila v Trst, kjer je končal nižjo srednjo šolo. Fotografirati je začel pri 16 letih, ko si je nabavil staro škatlo kodak. V letih od 1930 do 1939 je delal v fotografskem laboratoriju tržaškega podjetja Fotoradiottica. med drugo svetovno vojno je v glavni tržaški bolnišnici fotografiral operacije in sodeloval v celici OF. Javno kariero je začel, ko je leta1945 fotografiral prihod jugoslovanske vojske v Trst. Tako se je začelo sodelovanje s Primorskim dnevnikom, ki je trajalo tudi po upokojitvi leta 1977, vse do 1993. leta. Osebni fotoarhiv Maria Magajne, ki ga hrani Odsek za zgodovino pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu, danes šteje približno 300.000 posnetkov, od katerih je bilo objavljenih približno 50.000. Ob teh posnetkih je nastalo tudi več tisoč diapozitivov, ki jih je avtor prinesel s številnih potovanj po svetu. Imel je veliko razstav in bil deležen številnih nagrad in priznanj. Umrl je 3. oktobra 2007.