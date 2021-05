Spremenljivo do bolj oblačno bo z verjetnimi plohami in tudi kakšno nevihto. Možne bodo tudi delne razjasnitve. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1700 m. Zvečer bodo padavine verjetnejše in bodo zajele večje območje.

Jutri se bo nadaljevalo nestalno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER