Zjutraj bo rahlo pooblačeno, popoldne pa spremenljivo vreme.

Sprva bo predvsem na vzhodu še zmerno do pretežno oblačno, drugod bo povečini sončno. Čez dan se bo povsod razjasnilo, proti večeru pa se bo od zahoda ponovno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, ob morju do 3, najvišje dnevne od 11 do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.