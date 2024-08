Četrtek, 29. avgusta 2024

V nižinskem pasu in na obali bo zmerno oblačno vreme, v hribih bo več spremenljivosti in popoldne ter proti večeru se bodo lahko pojavljale plohe in kakšna nevihta. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Sončno bo. Po nekaterih nižinah bo dopoldne megleno. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost in v hribovitem svetu bodo nastale kratkotrajne plohe in nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 28 do 31, na Primorskem do 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.