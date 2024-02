V glavnem se bo pojavljala spremenljiva oblačnost. Temperature v nižini bodo precej nad povprečjem za to obdobje.

Danes bo večinoma oblačno. Na vzhodu bo suho, drugod pa bo občasno lahko rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, v alpskih dolinah okoli 2, najvišje dnevne od 8 do 14, na Primorskem do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.