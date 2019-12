Četrtek, 5. decembra 2019

Jasno vreme bo, predvsem ponoči in po kotlinah se bodo pojavljali izraziti temperaturni obrati. Na obalnem območju bo dopoldne pihala zmerna burja, ki bo nato oslabela. Zvečer bo v spodnji nižini in na obali lahko nastala nizka oblačnost ali meglice.

Pretežno jasno bo, marsikje po nižinah v notranjosti pa se bo zadrževala dolgotrajna megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala.

Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, v krajih z dolgotrajno meglo ali nizko oblačnostjo okoli 0, na Goriškem in ob morju do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER