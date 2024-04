Člani SPDT so iz Trsta dosegli vrh Triglava

Skupina članov alpinističnega odseka Slovenskega planinskega društva Trst, ki je v sredo zjutraj s kolesi izpred Narodnega doma v Trstu krenila proti Tolminu, je danes dosegla najvišji vrh v Sloveniji – zasneženi Triglav.

Deset udeležencev, med njimi tudi mlada udeleženka, je prekolesarilo soško dolino do Tolmina in nato nadaljevalo pot do Tolminskih Raven, nato pa peš in s turnimi smučmi do prevala Globoko do Komne. Vzpon na Triglav se je nadaljeval mimo sedmerih jezer in Prehodavcev do Vodnikovega doma, od koder so se v petek opolnoči odpravili proti Kredarici, danes zjutraj okrog 7. ure pa od tod do samega vrha. Slednji podvig je v lepem vremenu in visokem snegu uspel četverici članov odprave, to so Veronika Skerlavaj, Borut Bogatez, Jernej Bufon in Tibor Drassich. Z vrha so se spustili do Vrat, odprava je bila torej nadvse uspešna.