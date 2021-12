Četrtek, 9. decembra 2021

Nad Genovskim zalivom se poglablja ciklon. Vremenska fronta se pomika nad Italijo. Z južnim vetrom k nam v višinah doteka nekoliko toplejši in bolj vlažen zrak.

Pihal bo okrepljen južni veter. V hribih bo občasno snežilo. Čez dan bo prevladovalo bolj oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 300 m.

Večinoma oblačno bo. Občasno bodo še krajevne padavine. Na Primorskem bo deževalo, ob morju bo lahko zagrmelo. Pihala bo šibka burja. Drugod bo snežilo.

Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem do 9 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER