Sobota, 31. oktobra 2026

Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka s središčem nad srednjo Evropo. Od severovzhoda doteka k nam razmeroma hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Danes bo pretežno jasno. Ob obali bo pihala zmerna burja, na Tržaškem tudi okrepljena. Na območju Trbiža bo verjetna megla ali nizka oblačnost.

Danes bo večji del dneva dokaj sončno, popoldne pa se bo od severovzhoda začelo oblačiti. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja, v notranjosti severovzhodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.