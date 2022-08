Nedelja, 14. avgusta 2022

Nad zahodno, srednjo in južno Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Višinsko jedro hladnega zraka se iznad severnega Jadrana počasi pomika proti jugovzhodu in danes še vpliva na vreme pri nas.

Pretežno jasno bo. Popoldne bo nekaj oblačnosti v višjih legah, v nižinah pa bodo temperature višje. Pihal bo zmorec.

Danes bo povečini sončno. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla.

Jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA