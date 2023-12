Nedelja, 17. decembra 2023

Nad zahodno in srednjo Evropo prevladuje območje visokega zračnega tlaka. Nad Egejskim morjem pa je ciklon. Nad naše kraje v višinah s severovzhodnimi vetrovi doteka postopno toplejši in suh zrak.

Prevladovalo bo pretežno jasno vreme, občasno bo na nebu nekaj prehodne visoke koprenaste oblačnosti. Ob morju bo dopoldne pihal burin. V visokogorju bo sorazmerno toplo za ta čas. Po kotlinah se bodo pojavljale temperaturne inverzije. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 3000 metrov.

Danes bo večji del dneva po nižinah megleno, v višjih legah in na Primorskem pa bo večinoma sončno.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 3, v alpskih dolinah -7, najvišje dnevne od 4 do 7, na Primorskem do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA