Petek, 15. oktobra 2021

Jasno bo. Najnižje dopoldanske temperature bodo kar nizke za ta letni čas, v visokogorju pa se bo ogrelo in ničta izoterma se bo dvignila do nadmorske višine 3000 m. Pihali bodo krajevni vetrovi, ob morju šibka burja.

Danes bo povečini sončno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije sprva pretežno oblačno.

Jutranje temperature bodo od -2 do 5, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 12 do 15, na Primorskem do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER