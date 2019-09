Jasno bo, na obalnem območju bo pihala zmerna burja. Ozračje bo suho in dan bo svež.

Pretežno jasno bo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela.

Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in ponekod na Notranjskem okoli 1, drugje od 3 do 7, v krajih z burjo do 10, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem okoli 22 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER