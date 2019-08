Petek, 23. avgusta 2019

Napoved je delno negotova: pojavljala se bo spremenljiva oblačnost z možnimi plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo verjetnejše v popoldanskem času in v hribih. Ob morju bo prevladovalo bolj sončno vreme. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala šibka burja.

Jutri in v soboto bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo ob šibki burji prevladovalo razmeroma sončno in vroče vreme.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER