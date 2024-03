Petek, 29. marca 2024

V spodnji nižini in na obali bo prevladovalo spremenljivo vreme, pihal bo zmeren južni do jugovzhodni veter. Drugod bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V hribovitem svetu, zlasti na območju Predalp bo oblačnost gostejša. V visokogorju bo pihal okrepljen do močan jugozahodnik.

Zmerno do pretežno oblačno bo. V hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Jugozahodnik se bo čez dan ponovno okrepil.

Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.