Še bo spremenljivo vreme, v zgornji ravnini in v hribovitem svetu bo pretežno oblačno in v Julijskih Predalpah bo možen rahel in lokalen dež. Na obalnem območju bo pihal zmeren jugozahodnik (lebič).

Jutri bo povečini sončno, le v zahodni Sloveniji bo nekaj več oblačnosti. Še bo pihal jugozahodni veter. Postopno bo še topleje.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.