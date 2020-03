Ponedeljek, 30. marca 2020

Povsod po deželi bo prevladovalo oblačno vreme z zmernimi do bolj znatnimi padavinami. V hribih bo lahko tudi obilno snežilo, sprva nad okoli 1000 m nato se bo meja sneženja spustila do 300-400 m. Na obalnem območju bo zapihala močna burja; v nižinskem pasu in na vzhodnem predelu pa okrepljena. Močno se bo ohladilo.

Vreme bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo v noči na torek ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo ponekod približala nižinam.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER