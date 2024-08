Sobota, 10. avgusta 2024

Nad jugozahodno Evropo in nad Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Vremenske motnje potujejo proti vzhodu prek severnega dela Evrope in na vreme pri nas ne vplivajo. V višinah bo k nam pritekal postopno toplejši in bolj suh zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo pretežno jasno vreme. V hribih bo spremenljivo, popoldne bo oblačnost nekoliko gostejša. Ob morju bo dopoldne pihala šibka burja, popoldne pa krajevni vetrovi. Vroče bo in popoldne in zvečer precej soparno.

Danes bo pretežno jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33, na Primorskem do 35 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.